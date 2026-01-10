Roter Schatten über dem Weißen HausJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 10.01.2026: Roter Schatten über dem Weißen Haus
Nach dem Wahlsieg Donald Trumps rückt der mögliche russische Einfluss auf die amerikanische Rechte erneut in den Fokus. Die investigative Dokumentation untersucht russische Versuche politischer und geheimdienstlicher Einflussnahme in den Vereinigten Staaten und ordnet diese historisch ein. Sie beleuchtet Einschätzungen, wonach internationale Machtverschiebungen und die Wahrnehmung der US-Politik im Kreml – neben weiteren Faktoren – eine Rolle bei der Entscheidung Russlands gespielt haben könnten, im Februar 2022 die Ukraine anzugreifen. Zugleich geht der Film der Frage nach, welche Interessen für die USA auf dem Spiel stehen und wie sich zentrale politische Positionen Donald Trumps entwickelt haben. Außerdem wird die Entwicklung des Putinismus mit den weitreichenden Ambitionen des russischen Präsidenten und seinen tiefgreifenden Durst nach Rache beleuchtet. Bildquelle: ORF/ZED / Nilaya Productions