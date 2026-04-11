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zeit.geschichte

Erfolgsgeschichten in Rot-Weiß-Rot - Von Manner bis zum Kornspitz

ORF IIIFolge vom 11.04.2026
Erfolgsgeschichten in Rot-Weiß-Rot - Von Manner bis zum Kornspitz

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Folge vom 11.04.2026: Erfolgsgeschichten in Rot-Weiß-Rot - Von Manner bis zum Kornspitz

47 Min.Folge vom 11.04.2026

Die Dokumentation erzählt die Geschichte großer österreichischer Lebensmittelproduzenten. Sie zeigt, wie Unternehmer wie die Familien Lederer, Manner und Dreher mit Zucker, Süßwaren und Bier zu Reichtum gelangten und kulturelle Verbindungen pflegten. Von Klimt-Sammlern bis zu Weltmarktführern spannt sich der Bogen, ergänzt durch Marken wie Kattus-Sekt und Kornspitz. Bildquelle: ORF/FOR TV

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