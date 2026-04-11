Erfolgsgeschichten in Rot-Weiß-Rot: Vom Steyr-Baby zum AustroporscheJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 11.04.2026: Erfolgsgeschichten in Rot-Weiß-Rot: Vom Steyr-Baby zum Austroporsche
48 Min.Folge vom 11.04.2026
Die Dokumentation schildert die Entwicklung der österreichischen Automobilindustrie, von Pionieren wie Marcus, Jellinek, Lohner, Porsche und Piëch bis zu prägenden Fahrzeugen wie Steyr-Baby, Puch 500 oder Pinzgauer. Zwar gibt es heute keine rein österreichischen Autos mehr, doch die Branche ist als globaler Zulieferer erfolgreich und setzt mit Unternehmen wie TTTech auch in der Forschung wichtige Akzente. Bildquelle: ORF/FOR TV
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