Hugo Portisch - Große Momente der ZeitgeschichteJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 28.03.2026: Hugo Portisch - Große Momente der Zeitgeschichte
42 Min.Folge vom 28.03.2026
Prager Frühling, Paris 1968, Nordirland: Hugo Portisch berichtete dort, wo Geschichte geschrieben wurde. Als ORF-Chefkommentator erklärte er komplexe Krisen verständlich und wurde zur Stimme unabhängigen Journalismus. Die Doku zeigt seine legendären Analysen im historischen Kontext und enthüllt, was ihn zu einer der prägendsten Persönlichkeiten der Mediengeschichte machte. Bildquelle: ORF
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