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ZIB 17:00 vom 25.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1017vom 25.07.2026
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Folge 1017: ZIB 17:00 vom 25.07.2026

7 Min.Folge vom 25.07.2026

Spanien/Frankreich: Waldbrände erreichen dramatisches Ausmaß | Korosec offen für höheres Pensionsalter | ÖVP schließt Walter Ruck aus | Gründungsboom hält weiter an | Chefankläger Khan abgesetzt | Hinweis auf "Aktuell nach fünf" | Wetter

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