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ZIB 17:00 vom 27.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1019vom 27.07.2026
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Folge 1019: ZIB 17:00 vom 27.07.2026

7 Min.Folge vom 27.07.2026

Dreierkoalition verlängert Wehrdienst um drei Monate | Waldbrände suchen Frankreich und Spanien heim | Schauspieler Johannes Krisch gestorben | UNESCO streicht Wien von roter Liste | Vorschau auf "Aktuell nach fünf" | Wetter

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