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ORF2Staffel 2026Folge 1021vom 29.07.2026
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Folge 1021: ZIB 17:00 vom 29.07.2026

7 Min.Folge vom 29.07.2026

Bauer rechnet mit Verlängerung des Zivildienstes | BMW baut 8.000 Stellen ab | Erdbeben in Japan kostete 18 Menschen das Leben | Irischer Musiker Hansard stirbt bei Motorradunfall | Vorschau auf "Aktuell nach fünf" | Wetter

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