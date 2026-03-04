Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB Magazin

ZIB Magazin Spezial: Außer Kontrolle - haben wir die KI noch im Griff? (2/2)

ORF1Staffel 2026Folge 283vom 04.03.2026
ZIB Magazin Spezial: Außer Kontrolle - haben wir die KI noch im Griff? (2/2)

ZIB Magazin Spezial: Außer Kontrolle - haben wir die KI noch im Griff? (2/2)Jetzt kostenlos streamen

ZIB Magazin

Folge 283: ZIB Magazin Spezial: Außer Kontrolle - haben wir die KI noch im Griff? (2/2)

25 Min.Folge vom 04.03.2026

Haben wir die künstliche Intelligenz noch unter Kontrolle? Es gibt bereits Versuche, KI-Systemen einen eigenen Willen anzutrainieren. Ein Experiment zeigt auch: Künstliche Intelligenz unternimmt alles, um nicht abgedreht zu werden. Auch militärisch sind KI-Anwendungen längst im Einsatz – mit ungewissem Ausgang im Ernstfall. Teil zwei von "Außer Kontrolle - Haben wir die KI noch im Griff?" zeigt wie rasant die Entwicklung der vergangenen Monate war.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

ZIB Magazin
ORF1
ZIB Magazin

ZIB Magazin

Alle 1 Staffeln und Folgen