ZIB Magazin Spezial: Außer Kontrolle - haben wir die KI noch im Griff? (2/2)Jetzt kostenlos streamen
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Folge 283: ZIB Magazin Spezial: Außer Kontrolle - haben wir die KI noch im Griff? (2/2)
25 Min.Folge vom 04.03.2026
Haben wir die künstliche Intelligenz noch unter Kontrolle? Es gibt bereits Versuche, KI-Systemen einen eigenen Willen anzutrainieren. Ein Experiment zeigt auch: Künstliche Intelligenz unternimmt alles, um nicht abgedreht zu werden. Auch militärisch sind KI-Anwendungen längst im Einsatz – mit ungewissem Ausgang im Ernstfall. Teil zwei von "Außer Kontrolle - Haben wir die KI noch im Griff?" zeigt wie rasant die Entwicklung der vergangenen Monate war.
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