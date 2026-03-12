ZIB Magazin: Ölkrise betrifft ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
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Folge 289: ZIB Magazin: Ölkrise betrifft Österreich
5 Min.Folge vom 12.03.2026
Die Preise für Öl und Gas steigen durch den Iran-Konflikt stark an. Im ZIB Magazin wird erklärt, welche Auswirkungen das auf E-Auto-Besitzer und den Strompreis in Österreich hat.
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