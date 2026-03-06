ZIB Magazin: Technik von Morgen im CheckJetzt kostenlos streamen
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Folge 285: ZIB Magazin: Technik von Morgen im Check
5 Min.Folge vom 06.03.2026
Wenn die Akkus länger halten, die Geräte schlanker werden, Bildschirme heller strahlen denn je und immer auf Empfang sind, dann ist wieder "Mobile World Congress" - die größte Handymesse der Welt. Was in Barcelona präsentiert wird, findet schneller als man denkt den Weg in unsere Taschen.
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