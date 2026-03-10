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Folge 287: ZIB Magazin: Wie der Irankrieg Gaspreise beeinflusst
5 Min.Folge vom 10.03.2026
Der Irankrieg hat die Preise auf den internationalen Märkten stark schwanken lassen, besonders beim Flüssiggas. Da rund 20 Prozent des weltweiten LNG aus Katar stammen und die Straße von Hormus blockiert ist, hat sich der Gaspreis zuletzt mehr als verdoppelt. Für Verbraucher bedeutet das erhebliche Mehrkosten. Doch warum kommt unser Gas aus dem Nahen Osten?
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