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ZIB Magazin: Österreichische Firmen und der Iran

ORF1Staffel 2026Folge 291vom 16.03.2026
ZIB Magazin: Österreichische Firmen und der Iran

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Folge 291: ZIB Magazin: Österreichische Firmen und der Iran

5 Min.Folge vom 16.03.2026

Die Angriffe der USA und Israels auf den Iran scheinen das Regime bisher nicht ins Wanken gebracht zu haben. Trotzdem lebt bei vielen die Hoffnung auf einen Neuanfang im Iran weiter und damit auch auf ein Ende der Sanktionen. Von so einem Neuanfang könnte ausgerechnet Österreich ein Nutznießer sein. Denn Experten haben errechnet, dass österreichische Firmen überproportional stark von einem Sanktionsende profitieren könnten.

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