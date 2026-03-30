ZIB Magazin: Das steckt wirklich in TrinkmahlzeitenJetzt kostenlos streamen
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Folge 298: ZIB Magazin: Das steckt wirklich in Trinkmahlzeiten
5 Min.Folge vom 30.03.2026
Ersatznahrungsprodukte wie Pulver zum Mixen, fertige Shakes oder Riegel sollen im hektischen Alltag eine vollwertige Ernährung ermöglichen. Weltweit ist die Nachfrage nach solchen Artikeln stark gestiegen. In Österreich betrachtet man diesen Trend jedoch mit Skepsis. Smartfood-Produkte werden als gesunde, umfangreiche Mahlzeiten beworben, die den Körper mit allen wichtigen Nährstoffen versorgen sollen. Doch Ernährungswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler haben Zweifel. Zudem erklärte die Konsumentenschutzorganisation "foodwatch" Trinkmahlzeiten bereits im Jahre 2024 zum Werbeschmäh.
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