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Folge 299: ZIB Magazin: Das Innenleben einer Matratze
5 Min.Folge vom 31.03.2026
Einen Liter Schweiß, unzählige Haare und Hautschuppen verlieren wir in nur einer Nacht. Die kleinen Tierchen, die in unseren Matratzen leben, freut das. Kleinstorganismen, Bakterien und Milben ernähren sich nämlich davon. Für uns kann das durchaus gesundheitliche Folgen haben. Bei der Hygiene geht es nicht nur um die Bettwäsche, sondern auch um die Matratze und ihr Innenleben.
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