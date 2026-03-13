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ZIB Magazin: Der Einfluss des Mondes

ORF1Staffel 2026Folge 290vom 13.03.2026
ZIB Magazin: Der Einfluss des Mondes

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Folge 290: ZIB Magazin: Der Einfluss des Mondes

5 Min.Folge vom 13.03.2026

Der Mond prägt nicht nur den Nachthimmel, sondern auch das Leben auf der Erde. Er stabilisiert die Erdachse, bewegt die Meere und beeinflusst Pflanzenwachstum. Manche Menschen richten Aktivitäten wie Haareschneiden nach den Mondphasen – ob der Mond tatsächlich auf den Körper wirkt, ist wissenschaftlich umstritten, doch seine Wirkung auf Planet und Natur ist eindeutig spürbar.

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