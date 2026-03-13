ZIB Magazin: Der Einfluss des MondesJetzt kostenlos streamen
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Folge 290: ZIB Magazin: Der Einfluss des Mondes
5 Min.Folge vom 13.03.2026
Der Mond prägt nicht nur den Nachthimmel, sondern auch das Leben auf der Erde. Er stabilisiert die Erdachse, bewegt die Meere und beeinflusst Pflanzenwachstum. Manche Menschen richten Aktivitäten wie Haareschneiden nach den Mondphasen – ob der Mond tatsächlich auf den Körper wirkt, ist wissenschaftlich umstritten, doch seine Wirkung auf Planet und Natur ist eindeutig spürbar.
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