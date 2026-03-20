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ZIB Magazin: Atompolitik in Europa

ORF1Staffel 2026Folge 294vom 20.03.2026
ZIB Magazin: Atompolitik in Europa

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Folge 294: ZIB Magazin: Atompolitik in Europa

5 Min.Folge vom 20.03.2026

Österreich bleibt seit 1978 bei seinem Nein zur Atomkraft, doch in Europa wird dieser Kurs zunehmend hinterfragt. Schweden etwa kehrt vom Ausstieg ab und plant neue AKWs, darunter umstrittene Mini‑Reaktoren. Befürworter sehen darin eine Zukunftstechnologie, Kritiker einen Irrweg. Während Europa noch debattiert, treibt China den Ausbau solcher Anlagen bereits entschlossen und im großen Stil voran.

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