ZIB Magazin: Atompolitik in EuropaJetzt kostenlos streamen
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Folge 294: ZIB Magazin: Atompolitik in Europa
5 Min.Folge vom 20.03.2026
Österreich bleibt seit 1978 bei seinem Nein zur Atomkraft, doch in Europa wird dieser Kurs zunehmend hinterfragt. Schweden etwa kehrt vom Ausstieg ab und plant neue AKWs, darunter umstrittene Mini‑Reaktoren. Befürworter sehen darin eine Zukunftstechnologie, Kritiker einen Irrweg. Während Europa noch debattiert, treibt China den Ausbau solcher Anlagen bereits entschlossen und im großen Stil voran.
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