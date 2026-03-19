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ZIB Magazin: Die Reise des Recyclings

ORF1Staffel 2026Folge 293vom 19.03.2026
ZIB Magazin: Die Reise des Recyclings

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Folge 293: ZIB Magazin: Die Reise des Recyclings

5 Min.Folge vom 19.03.2026

Nach der Rückgabe am Automaten beginnt für Pfandflaschen ein neuer Recyclingprozess, bei dem sie zu sogenannten Pre-Forms verarbeitet werden, die platzsparend transportiert werden können. Diese Rohlinge gelangen anschließend zu Getränkeherstellern, die daraus neue Flaschen produzieren. In diesem Fall vollständig aus recyceltem Material.

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