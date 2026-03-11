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Folge 288: ZIB Magazin: China und die USA im KI-Wettstreit
5 Min.Folge vom 11.03.2026
Das globale KI‑Duell zwischen den USA und China ist längst im Gang. Während die USA sich schon siegessicher geben, setzt China auf das massive sammeln von Daten – im Inland sowie weltweit über Technologien wie 5G oder Plattformen wie TikTok. Expertinnen und Experten warnen, dass chinesische KI‑Firmen dadurch einen großen Vorteil haben, da US‑Konzerne in China blockiert sind. Das Rennen um die KI‑Vorherrschaft bleibt daher noch offen, ebenso die Frage, wie kontrollierbar KI überhaupt noch ist.
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