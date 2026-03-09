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ZIB Magazin: Endometriose bleibt oft unerkannt

ORF1Staffel 2026Folge 286vom 09.03.2026
ZIB Magazin: Endometriose bleibt oft unerkannt

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Folge 286: ZIB Magazin: Endometriose bleibt oft unerkannt

5 Min.Folge vom 09.03.2026

Endometriose sind gefährliche Entzündungen im Bauchraum, die unsägliche Schmerzen auslösen. Viele Frauen missinterpretieren das manchmal als extreme Regelschmerzen. Die chronische Krankheit ist zwar nicht heilbar, ein schmerzfreieres Leben ist aber möglich. Die Behandlung von Endometriose erfolgt immer fächerübergreifend. Je nachdem, welche Organe betroffen sind, entscheiden Frauenärztinnen, Schmerztherapeuten, Chirurginnen und Urologen über die Therapie. Besondere Hilfe können Osteopathinnen und Physiotherapeutinnen anbieten.

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