ZIB Magazin: Endometriose bleibt oft unerkanntJetzt kostenlos streamen
ZIB Magazin
Folge 286: ZIB Magazin: Endometriose bleibt oft unerkannt
5 Min.Folge vom 09.03.2026
Endometriose sind gefährliche Entzündungen im Bauchraum, die unsägliche Schmerzen auslösen. Viele Frauen missinterpretieren das manchmal als extreme Regelschmerzen. Die chronische Krankheit ist zwar nicht heilbar, ein schmerzfreieres Leben ist aber möglich. Die Behandlung von Endometriose erfolgt immer fächerübergreifend. Je nachdem, welche Organe betroffen sind, entscheiden Frauenärztinnen, Schmerztherapeuten, Chirurginnen und Urologen über die Therapie. Besondere Hilfe können Osteopathinnen und Physiotherapeutinnen anbieten.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB Magazin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF 1