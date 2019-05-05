Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 05.05.2019
88 Min.Folge vom 05.05.2019Ab 12

Nur alle drei Jahre ist die Baumaschinen Messe BAUMA in München. Dann stehen auf einer Fläche von über 600.000 qm die größten und schwersten Baumaschinen aus aller Welt. Der Aufwand beim Aufbau ist enorm. "Abenteuer Leben" hat den Aufbauleiter Matthias Joch und sein Team begleitet. Und: Filmreifes Essen: Lieblingsgerichte der Filmgeschichte / Paragrafenschlupflöcher: Das sind Ihre Rechte im Urlaub / Do it yourself dank YouTube? Video-Tutorials auf dem Prüfstand Rechte: kabel eins

