Abenteuer Leben am Sonntag

Abgetaucht: Gemüsefarm im Meer

Kabel Eins
Folge vom 19.09.2019
Abgetaucht: Gemüsefarm im Meer

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 19.09.2019: Abgetaucht: Gemüsefarm im Meer

42 Min.
Ab 12

An der ligurischen Küste bei Genua haben Sergio Gamberini und Sohn Luca ein futuristisches Projekt ins Leben gerufen. In zurzeit sechs kugelförmigen Gewächshäusern, die einer Tiefe von sieben bis zehn Metern auf dem Meeresgrund verankert sind, bauen sie Kräuter und Gemüse an. Das Projekt hat das Ziel, eine Alternative für die Nahrungsmittelerzeugung in den kommenden Jahrzehnten zu erproben, wenn Landflächen und Wasser immer knapper werden. Und: DIY Pizzaofen für den Garten

