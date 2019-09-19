Abgetaucht: Gemüsefarm im MeerJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 19.09.2019: Abgetaucht: Gemüsefarm im Meer
42 Min.Folge vom 19.09.2019Ab 12
An der ligurischen Küste bei Genua haben Sergio Gamberini und Sohn Luca ein futuristisches Projekt ins Leben gerufen. In zurzeit sechs kugelförmigen Gewächshäusern, die einer Tiefe von sieben bis zehn Metern auf dem Meeresgrund verankert sind, bauen sie Kräuter und Gemüse an. Das Projekt hat das Ziel, eine Alternative für die Nahrungsmittelerzeugung in den kommenden Jahrzehnten zu erproben, wenn Landflächen und Wasser immer knapper werden. Und: DIY Pizzaofen für den Garten
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins