Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 22.09.2019: Oktoberfest weltweit
90 Min.Folge vom 22.09.2019Ab 12
Das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt ist längst ein weltweiter Verkaufsschlager geworden: So gibt es seit 1968 in Los Angeles das Alpine Village, eine Nachbildung eines deutschen Dorfes, wo an acht Wochenenden im Jahr gefeiert wird. Und das ist bis ins Detail geplant: Deutsche Würste, Bier, Trachten und ein amerikanisch-deutscher Festmeister. Doch auch in China und auf einem AIDA-Kreuzfahrtschiff finden sich Nachahmungen des Oktoberfests ...
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
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