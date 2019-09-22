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Abenteuer Leben am Sonntag

Oktoberfest weltweit

Kabel EinsFolge vom 22.09.2019
Oktoberfest weltweit

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 22.09.2019: Oktoberfest weltweit

90 Min.Folge vom 22.09.2019Ab 12

Das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt ist längst ein weltweiter Verkaufsschlager geworden: So gibt es seit 1968 in Los Angeles das Alpine Village, eine Nachbildung eines deutschen Dorfes, wo an acht Wochenenden im Jahr gefeiert wird. Und das ist bis ins Detail geplant: Deutsche Würste, Bier, Trachten und ein amerikanisch-deutscher Festmeister. Doch auch in China und auf einem AIDA-Kreuzfahrtschiff finden sich Nachahmungen des Oktoberfests ...

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