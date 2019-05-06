Welches Promirezept ist das beste?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 06.05.2019: Welches Promirezept ist das beste?
43 Min.Folge vom 06.05.2019Ab 12
Die meisten Promis können gut singen, tanzen oder schauspielern. Doch können sie auch kochen? Das wollen die Profis Hauke und Matthias herausfinden und haben dazu die Instagram-Rezepte von Karlie Kloss, Jennifer Garner und Co. nachgekocht. Jeweils zwei Promi-Rezepte treten gegeneinander an, die Jury entscheidet. Und: Alkoholisierte Brummifahrer im Visier Rechte: kabel eins
