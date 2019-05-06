Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Welches Promirezept ist das beste?

Kabel EinsFolge vom 06.05.2019
Welches Promirezept ist das beste?

Welches Promirezept ist das beste?Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 06.05.2019: Welches Promirezept ist das beste?

43 Min.Folge vom 06.05.2019Ab 12

Die meisten Promis können gut singen, tanzen oder schauspielern. Doch können sie auch kochen? Das wollen die Profis Hauke und Matthias herausfinden und haben dazu die Instagram-Rezepte von Karlie Kloss, Jennifer Garner und Co. nachgekocht. Jeweils zwei Promi-Rezepte treten gegeneinander an, die Jury entscheidet. Und: Alkoholisierte Brummifahrer im Visier Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen