Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 18.03.2018: Die innovativsten Unternehmer, Erfinder und Problemlöser unseres Landes!
89 Min.Folge vom 18.03.2018Ab 12
"Abenteuer Leben am Sonntag" zeigt die 10 innovativsten Geschäftsideen made in Germany. Ihnen widmet das Magazin eine ganze Sendung und fragt: Was ist das Geheimnis ihres großen Erfolgs? Experten wie Jochen Schweizer (Unternehmer & Investor) erklären, worauf es wirklich ankommt, wenn aus einer Idee ein Millionengeschäft werden soll.
Genre:Verbraucherinformation, Wissenschaft
Produktion:DE, 2000
