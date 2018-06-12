Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Frag den Henze: Aus 2 mach 1 - Hybridfood

Kabel EinsFolge vom 12.06.2018
Frag den Henze: Aus 2 mach 1 - Hybridfood

Frag den Henze: Aus 2 mach 1 - HybridfoodJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 12.06.2018: Frag den Henze: Aus 2 mach 1 - Hybridfood

43 Min.Folge vom 12.06.2018Ab 12

Die Stadt New York ist verrückt nach Hybridfood, Zwitter-Snacks, bei denen Essen gekreuzt wird. Den Anfang machte der Cronut, eine Mischung aus Croissant und Donut. Jetzt kommen Sushirrito, Spaghetti- Taccos und vieles mehr. Unser Profi-Koch Christian Henze zeigt uns das Hybridfood, was alles möglich ist und ob der Hype schnell wieder vorbei ist. WM-Gegner im Check: Vorurteilscheck Schweden. Es ist wieder soweit, Fußballfieber in Deutschland: Bei der WM müssen sich die deutschen Kicker in der Vorrunde zunächst gegen Mexiko, Schweden und Südkorea beweisen. Abenteuer Leben täglich checkt unsere Vorrundengegner schon mal vorab.

