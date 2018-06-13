Dirk Hoffmann on Tour - SüdkoreaJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 13.06.2018: Dirk Hoffmann on Tour - Südkorea
43 Min.Folge vom 13.06.2018Ab 12
Fußballfieber in Deutschland: Bei der Weltmeisterschaft in Russland müssen sich die deutschen Kicker in der Vorrunde zunächst gegen Mexiko, Schweden und Südkorea beweisen. "Abenteuer Leben täglich" checkt die deutschen Vorrundengegner schon mal vorab. In Südkorea schaut Chefkoch Dirk Hoffmann in die Töpfe unserer Gegner. Warum lieben die Südkoreaner ihr Kimchi so sehr? Essen die wirklich lebendige Tintenfische? Und warum schauen beim koreanischen Internettrend "Muk-Bang" tausende Nutzer anderen Leuten beim Essen zu?
