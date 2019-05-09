Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 09.05.2019: Pasta-WM
41 Min.Folge vom 09.05.2019Ab 12
Zum siebten Mal fand die Pasta World Championship statt. Zwei Tage lang wetteiferten 18 talentierte internationale Nachwuchsköche um das beste Pasta-Gericht der Welt. Der Wettbewerb wurde geschaffen, um die Vielseitigkeit der Pasta bekannt zu machen und um junge Köche zu fördern. Die wettbewerbserfahrene 29-jährige Sabrina Fenzl aus Dachau tritt als Kandidatin für Deutschland an. Die Herausforderung: innerhalb von einer Stunde ein hitverdächtiges Spaghetti-Gericht für die Jury herzustellen. Rechte: kabel eins
