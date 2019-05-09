Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel EinsFolge vom 09.05.2019
41 Min.Folge vom 09.05.2019Ab 12

Zum siebten Mal fand die Pasta World Championship statt. Zwei Tage lang wetteiferten 18 talentierte internationale Nachwuchsköche um das beste Pasta-Gericht der Welt. Der Wettbewerb wurde geschaffen, um die Vielseitigkeit der Pasta bekannt zu machen und um junge Köche zu fördern. Die wettbewerbserfahrene 29-jährige Sabrina Fenzl aus Dachau tritt als Kandidatin für Deutschland an. Die Herausforderung: innerhalb von einer Stunde ein hitverdächtiges Spaghetti-Gericht für die Jury herzustellen. Rechte: kabel eins

