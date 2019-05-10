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Abenteuer Leben am Sonntag

Currywurst mal anders

Kabel EinsFolge vom 10.05.2019
Currywurst mal anders

Currywurst mal andersJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 10.05.2019: Currywurst mal anders

42 Min.Folge vom 10.05.2019Ab 12

Currywurst mal anders: So habt ihr die heiß geliebte Currywurst garantiert noch nie gesehen. Showkoch Stefan Opgen-Rhein verwandelt unseren Lieblingsklassiker in vier abgefahrene Gerichte. Nur Hingucker oder schmecken die verrückten Kreationen auch richtig lecker? Imbissbuden-Check Niedersachsen vs. Brandenburg Imbisskult in Deutschland - unsere Tester Achim und Henry sind wieder unterwegs. Heute suchen sie nach kulinarischen Spezialitäten in Niedersachsen und Brandenburg. Rechte: kabel eins

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