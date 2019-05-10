Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 10.05.2019: Currywurst mal anders
42 Min.Folge vom 10.05.2019Ab 12
Currywurst mal anders: So habt ihr die heiß geliebte Currywurst garantiert noch nie gesehen. Showkoch Stefan Opgen-Rhein verwandelt unseren Lieblingsklassiker in vier abgefahrene Gerichte. Nur Hingucker oder schmecken die verrückten Kreationen auch richtig lecker? Imbissbuden-Check Niedersachsen vs. Brandenburg Imbisskult in Deutschland - unsere Tester Achim und Henry sind wieder unterwegs. Heute suchen sie nach kulinarischen Spezialitäten in Niedersachsen und Brandenburg. Rechte: kabel eins
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins