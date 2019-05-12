Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Der Kampf um den Traumjob: Miniatur Wunderland Hamburg

Kabel EinsFolge vom 12.05.2019
Der Kampf um den Traumjob: Miniatur Wunderland Hamburg

Das Miniatur Wunderland in der Speicherstadt in Hamburg ist eine der größten Touristenattraktionen Deutschlands. Doch es fehlt an Mitarbeitern, die die besonderen Anforderungen erfüllen. Deshalb haben die Macher eine ganz besondere Stellenausschreibung ins Internet gestellt: Sie suchen einen "KreaTroniker" oder eine "KreaTronikerin" - ein echtes Multitalent, eine Art "Daniel Düsentrieb". "Abenteuer Leben" hat drei Bewerber begleitet. Rechte: kabel eins

