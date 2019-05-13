Alte Familienschätze: Wo bekomme ich am meisten dafür?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 13.05.2019: Alte Familienschätze: Wo bekomme ich am meisten dafür?
Alte Familienschätze: Wo bekomme ich am meisten dafür? Was sind alte Familienschätze eigentlich wert, die schon seit langem ungetragen in einer Kommodenschublade liegen? Goldschmuck, Diamanten und andere Edelsteine zum Beispiel. Und wo bekommt man am meisten Geld dafür? Wir testen verschiedene Ankäufer, darunter eine bundesweit operierende Filial-Kette, einen kleinen Juwelier, eine Pfand- und Leihanstalt und einen der typischen kleinen Bahnhofsviertel-Läden für Edelmetall-Ankauf und -Verkauf. Ein vereidigter Sachverständiger der Hamburger Gold- und Silberschmiede-Innung bewertet das Ergebnis für uns und gibt Tipps, worauf man achten sollte. Rechte: kabel eins
