Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 14.05.2019: Das Suppen-Duell: Adlon vs. Imbiss
Folge vom 14.05.2019
Adlon vs. ImbissBerlin, die Hauptstadt der kulinarischen Genüsse. Einer davon: die Berliner Kartoffelsuppe. Ganze elf Euro muss der Gast für dieses Süppchen im Hotel Adlon hinblättern. Für unter fünf Euro hingegen gibt es den Berliner Klassiker in der "Dicken Wirtin". Wo schmeckt es besser? Moderatorin Seraphina Kalze macht den Test. Achim sucht das beste Schwein. Unser Chefkoch Achim ist wieder auf versauter Mission: Wo gibt es die besten Schweine-Kreationen Deutschlands? Um das herauszufinden, futtert er sich durch die Republik. Schweinefleisch am Spieß, im Brötchen oder als Wurst. Rechte: kabel eins
