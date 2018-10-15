Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 15.10.2018: Indische Autowerkstatt
44 Min.Folge vom 15.10.2018Ab 12
Autos sind in Indien allgegenwärtig, sie werden von ihren Besitzern gehegt und gepflegt und sehr viel länger gefahren als in Deutschland. Das Durchschnittsalter des fahrbaren Untersatzes beträgt weit über 16 Jahre. Aber was tun, wenn man auf der Straße liegen bleibt? So etwas wie den ADAC gibt es nicht, der unglückliche Besitzer muss sich zu Fuß auf den Weg machen und eine Werkstatt suchen. Aber auch hier ticken die Uhren anders als in Deutschland: Improvisation statt Struktur, sehr günstige Preise und eine Vorliebe für China-Ersatzteile machen eine echte indische Werkstatt aus.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
