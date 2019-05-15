Das größte deutsche Volksfest der USAJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 15.05.2019: Das größte deutsche Volksfest der USA
43 Min.Folge vom 15.05.2019Ab 12
Im Städtchen New Braunfels in der Nähe der texanischen Hauptstadt Austin findet das größte deutsche Volksfest der USA statt. Mehr als 120.000 Besucher kommen jedes Jahr zum so genannten "Wurstfest". Angelockt von Volksmusik, Weißbier und natürlich Wurst feiern Männer in Lederhosen und Frauen im Dirndl die "German Gemütlichkeit". Mittendrin Abenteuer Leben Koch Achim Müller. Schmecken ihm die Speisen wie zuhause und ist das Bier vom Fass so wie in Deutschland? Die Wirte versuchen die Wurzeln ihrer deutschen Vorfahren hochzuhalten. Vor über 170 Jahren kamen die ersten Siedler aus Deutschland nach Texas. Rechte: kabel eins
