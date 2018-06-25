Der Weg des holländischen MatjesJetzt kostenlos streamen
Nach "Hausfrauen Art", mit Kartoffelsalat oder als Tatar: Der gekühlte Matjes-Hering passt einfach perfekt zum Sommer. Aber nicht jeder Hering kann ein Matjes werden - dafür muss vor allem sein Fettgehalt stimmen. Nur sechs Wochen im Jahr - von Mitte Mai bis Ende Juni - liegt der bei über 16 Prozent. Die Fischfabriken arbeiten in dieser Zeit unter Hochdruck. "Abenteuer Leben täglich" zeigt, was den holländischen Kult-Fisch ausmacht und wie man ihn am besten zubereitet.
