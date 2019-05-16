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Abenteuer Leben am Sonntag

Schill und Recht

Kabel EinsFolge vom 16.05.2019
Schill und Recht

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 16.05.2019: Schill und Recht

46 Min.Folge vom 16.05.2019Ab 12

Ronald Schill, auch bekannt als "Richter Gnadenlos", kommt extra aus seiner Wahlheimat Brasilien nach Deutschland, um herauszufinden, wie ein Leben mit Hartz IV aussieht. Wie arm sind die Menschen wirklich? Wie gut lebt es sich mit dem Arbeitslosengeld II? Um diese Fragen zu beantworten, trifft Schill den Langzeitarbeitslosen Oliver (43), Kimberley (20) und eine Familie aus Köln. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

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