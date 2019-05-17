Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Back dich in mein Herz

Kabel EinsFolge vom 17.05.2019
Back dich in mein Herz

Back dich in mein HerzJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 17.05.2019: Back dich in mein Herz

43 Min.Folge vom 17.05.2019Ab 12

Sophie ist auf der Suche nach der großen Liebe. Welcher Kandidat schafft es, mit seinem Gebäck ihr Herz zu erobern? Drei Jungs wollen mit einem selbstgemachten Kuchen ihrer Wahl überzeugen. Doch dieser darf nicht gekauft werden. Selber machen ist hier die Devise! Die Jungs geben alles, um Sophie zu überzeugen - benötigt wird nur das richtige Rezept und eine Prise Liebe. Im Finale probiert die Bäckerin die Leckereien, ohne zu wissen, wer jeweils dahintersteckt. Allein der Geschmack entscheidet über hot or not! Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen