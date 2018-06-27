Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Top 5 Teuerste Verkehrssünden

Folge vom 27.06.2018
Top 5 Teuerste Verkehrssünden

Top 5 Teuerste VerkehrssündenJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 27.06.2018: Top 5 Teuerste Verkehrssünden

43 Min. Ab 12

Verkehrssünden begeht fast jeder Autofahrer - bewusst oder unbewusst. Was vielen aber nicht mehr vor Augen ist, sind die Strafen, die dafür verhängt werden können. Allein die Geldbußen können richtig ins Geld gehen, dazu kommen Punkte in Flensburg oder sogar Fahrverbote. Doch welche sind die teuersten Verkehrssünden?

