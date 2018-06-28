Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

JKNK Schnitzel mit Kartoffel-Gurkensalat

Kabel Eins
JKNK Schnitzel mit Kartoffel-Gurkensalat

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 28.06.2018: JKNK Schnitzel mit Kartoffel-Gurkensalat

42 Min.Folge vom 28.06.2018Ab 12

Kann die Jugend nun kochen oder nicht? Unser Chefkoch Achim Müller reist quer durch Deutschland, um endlich eine Antwort auf seine Frage zu bekommen. Diesmal ist er in Dresden. Eine neue Stadt, drei neue Kandidaten und eine neue Aufgabe: Wiener Schnitzel mit Kartoffel-Gurkensalat und Rahmchampignons. Ob das jemand hinbekommt?

