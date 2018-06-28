JKNK Schnitzel mit Kartoffel-GurkensalatJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 28.06.2018: JKNK Schnitzel mit Kartoffel-Gurkensalat
42 Min.Folge vom 28.06.2018Ab 12
Kann die Jugend nun kochen oder nicht? Unser Chefkoch Achim Müller reist quer durch Deutschland, um endlich eine Antwort auf seine Frage zu bekommen. Diesmal ist er in Dresden. Eine neue Stadt, drei neue Kandidaten und eine neue Aufgabe: Wiener Schnitzel mit Kartoffel-Gurkensalat und Rahmchampignons. Ob das jemand hinbekommt?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins