Folge vom 19.05.2019: Die Garten-Kumpel räumen auf
90 Min.Folge vom 19.05.2019Ab 12
Die Garten-Kumpel räumen auf: Familie Salzmann aus Wanne-Eickel will sich endlich ihren Wunsch von einem schönen Garten erfüllen. Vater Frank ist damit alleine komplett überfordert. Seine gärtnerischen Fähigkeiten reichen einfach nicht aus. Ein Einsatz, wie gemacht für die drei Garten-Kumpel Michael Thorsten und Nils. Sie unterstützen in ihrer Freizeit gerne Menschen, die in ihrem Garten Hilfe brauchen. Bei Familie Salzmann wollen sie deshalb aus dem öden Schandfleck einen Traumgarten machen. Highlight soll eine Fußball-Lounge-Ecke im Vintage-Look werden. Das Problem: sie haben nur drei Tage Zeit. Rechte: kabel eins
