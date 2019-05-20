Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 20.05.2019
43 Min.Folge vom 20.05.2019Ab 12

Eines der größten Gefängnisse Deutschlands: Die JVA Köln Ossendorf. Hier sitzen Kleinkriminelle, Mörder und Sexualstraftäter ihre Haftstrafe ab. Mitten drin: Rebekka Severins, eine junge JVA Beamtin, die im Gefängnis die Häftlinge betreut. Aber ist der Job wirklich gefährlich und unterscheidet sich der Alltag einer JVA Beamtin von der ihrer männlichen Kollegen? Rechte: kabel eins

