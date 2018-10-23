Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Echtzeitkochen Döner

Kabel EinsFolge vom 23.10.2018
Echtzeitkochen Döner

Echtzeitkochen DönerJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 23.10.2018: Echtzeitkochen Döner

43 Min.Folge vom 23.10.2018Ab 12

Unser Speed-Express-Koch Sebastian Dickhaut wagt sich an die nächste Echtzeitkochen-Aufgabe. Heute steht ein absoluter Imbiss-Klassiker auf dem Programm: Döner Kebab - unmöglich? Nein, sagt Sebastian und will alles in zehn Minuten schaffen. Und: HoT: Lieblingsgerichte: Burger & Lasagne

Alle verfügbaren Folgen