Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Frag den Henze - Burger

Kabel EinsFolge vom 23.05.2019
Frag den Henze - Burger

Frag den Henze - BurgerJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 23.05.2019: Frag den Henze - Burger

42 Min.Folge vom 23.05.2019Ab 12

Bis vor ein paar Jahren gab es Burger bei uns fast nur bei gängigen Fast-Food-Ketten. Aber die Renaissance und der Kult um den Burger nimmt nie geahnte Formen an. An jeder Ecke sprießen Burgerbuden aus dem Boden. Dort werden Buletten frisch zubereitet, heiß serviert und sind offenbar mehr als nur ein schneller Imbiss zwischendurch. Ein Trend, der nicht endet, sondern sich laufend neu erfindet. Starkoch Christian Henze zeigt uns die neuesten und abgefahrensten Trends und Ideen rund um den Burger. JKNK Spezial Käsespätzle Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen