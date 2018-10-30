Zum Inhalt springenBarrierefrei
Imbissbudencheck Baden-Württemberg vs. Thüringen

Folge vom 30.10.2018: Imbissbudencheck Baden-Württemberg vs. Thüringen

42 Min.Folge vom 30.10.2018Ab 12

Imbisskult in Deutschland - unsere Tester Achim und Henry sind auf den Geschmack gekommen. Heute sind sie kulinarischen Spezialitäten in Baden-Württemberg und Thüringen auf der Spur. Gibt's in Thüringen nur Bratwurst? Oder werden sie überrascht? Auf jeden Fall ist Spannung vorprogrammiert.

