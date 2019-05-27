Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 27.05.2019: Top 5 Steak Hacks
42 Min.Folge vom 27.05.2019Ab 12
Ein perfektes Steak lässt so manches Herz höherschlagen. Wenn es dann auch noch den ein oder anderen Trick gibt, das Fleisch noch zarter und leckerer zu machen, kann der Grillabend kommen. Profikoch Timo Hinkelmann und Moderatorin Seraphina Kalze testen die Top 5 Steak Hacks. Und: Zelten Indoor: Softcamping / Echtzeitkochen: Maultaschen Rechte: kabel eins
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2014, Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 14, Season 2014, Season 2019: kabel eins