Kabel Eins
43 Min.Folge vom 28.05.2019Ab 12

Ein völlig abgedunkeltes Zelt, ein zusammenklappbarer Grill und ein Solarlautsprecher. In jeder Campingsaison gibt es neue Gadgets, die einem das Outdoor-Leben erleichtern sollen. Mergim und Aida machen den Test: Welche Produkte helfen einem wirklich weiter und welche sind eher unnötig? Und: Wettkampf der Pizzabäcker / Stadtpiraten reloaded Rechte: kabel eins

