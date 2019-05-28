Abenteuer Leben am Sonntag
Ein völlig abgedunkeltes Zelt, ein zusammenklappbarer Grill und ein Solarlautsprecher. In jeder Campingsaison gibt es neue Gadgets, die einem das Outdoor-Leben erleichtern sollen. Mergim und Aida machen den Test: Welche Produkte helfen einem wirklich weiter und welche sind eher unnötig? Und: Wettkampf der Pizzabäcker / Stadtpiraten reloaded Rechte: kabel eins
