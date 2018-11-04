Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 04.11.2018
75 Min.Folge vom 04.11.2018Ab 12

Produkte von Discountern sind oft besser als ihr Ruf. Gilt das auch für Fleisch - insbesondere für Steaks? Der Koch und Lebensmittelentwickler Sebastian Lege geht der Frage nach. Er folgt dem Weg des Discounter-Steaks von der Weide bis zur Fleischtheke. Erstaunlich: Das Fleisch ist identisch mit dem, welches es im Supermarkt und beim Metzger gibt. Und: Frankfurts Rotlichtmilieu im Wandel / Bert Bitzer baut wieder / Echt krass! Die unglaublichsten Verfolgungsjagden

