Kabel EinsFolge vom 04.06.2019
Folge vom 04.06.2019: Die langsamste Achterbahn der Welt

42 Min.Folge vom 04.06.2019Ab 12

Es gibt keine Loopings und keine Speedrekorde - im Gegenteil: Der SkyCycle ist die langsamste Achterbahn der Welt. Die Geschwindigkeit bestimmt man selbst, weil man auch selber in die Pedale tritt. Trotzdem hat sich der SkyCycle einen Platz in den weltweiten Instagram Blogposts gesichert. "Abenteuer Leben"-Reporter Alex geht ausgehend von einem Handy-Video auf Spurensuche. Rechte: kabel eins

