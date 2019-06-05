Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Imbissbudencheck Mallorca

Kabel Eins
Folge vom 05.06.2019
Imbissbudencheck Mallorca

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 05.06.2019: Imbissbudencheck Mallorca

42 Min.
Folge vom 05.06.2019
Ab 12

Mallorca: Sonne, Strand und gutes Essen - dafür zieht es unsere Tester Achim und Henry einmal jährlich auf die Insel. Im Auftrag des guten Geschmacks düsen sie quer übers Land und suchen nach deutschen Spezialitäten. Was sie finden, kann sich sehen lassen. Vom Café über die gute deutsche Hausmannskost bis zum Gourmetrestaurant ist alles dabei. Sie entdecken Köstlichkeiten, die sie zu Hause vergeblich suchten und lernen, dass gut nicht unbedingt teuer sein muss. Rechte: kabel eins

