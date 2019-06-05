Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 05.06.2019: Imbissbudencheck Mallorca
42 Min.Folge vom 05.06.2019Ab 12
Mallorca: Sonne, Strand und gutes Essen - dafür zieht es unsere Tester Achim und Henry einmal jährlich auf die Insel. Im Auftrag des guten Geschmacks düsen sie quer übers Land und suchen nach deutschen Spezialitäten. Was sie finden, kann sich sehen lassen. Vom Café über die gute deutsche Hausmannskost bis zum Gourmetrestaurant ist alles dabei. Sie entdecken Köstlichkeiten, die sie zu Hause vergeblich suchten und lernen, dass gut nicht unbedingt teuer sein muss. Rechte: kabel eins
