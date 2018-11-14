Der Kräutersammler vom Central Park, New YorkJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 14.11.2018: Der Kräutersammler vom Central Park, New York
43 Min.Folge vom 14.11.2018Ab 12
Sightseeing durch New York mal ganz anders. Es gibt einen absoluten Geheimtipp in der Stadt der Superlative! Man kann sich sein Essen doch mal selber suchen. Der verrückte New Yorker Steve Brill bietet Touren durch die berühmtesten Parks an, immer auf der Suche nach Essbarem. Mit Tropenhelm und Spaten macht er sich seit Jahrzehnten jedes Wochenende auf die Suche und wird garantiert fündig: Kresse, wilder Pfeffer, Maulbeere oder Sauerklee. Steve Brill kennt alle Pflanzen und weiß, was man daraus machen kann und welche man meiden muss. Sonst sammelt man womöglich noch die giftigste Pflanze Nordamerikas: den gefleckten Schierlingspilz!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Wissenschaft
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins