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Abenteuer Leben am Sonntag

Top Eistrends 2019

Kabel EinsFolge vom 07.06.2019
Top Eistrends 2019

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 07.06.2019: Top Eistrends 2019

42 Min.Folge vom 07.06.2019Ab 12

Unser Eis-Scout auf der Suche nach den besten Trends für die aktuelle Eissaison 2019. Wir treffen Spaghetti-Eiserfinder und Eistrendsetter Dario Fontanella in Mannheim. Wir sind hautnah dabei, wenn er seine neuesten Ideen direkt in die Tat umsetzt. Was geht 2019 - Eis als Kuchen, Burger oder im Parmesankörbchen? Pizza-WM 2019! Die Pizza-Weltmeisterschaft findet dieses Jahr in Parma statt. Rechte: kabel eins

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