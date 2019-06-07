Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 07.06.2019: Top Eistrends 2019
42 Min.Folge vom 07.06.2019Ab 12
Unser Eis-Scout auf der Suche nach den besten Trends für die aktuelle Eissaison 2019. Wir treffen Spaghetti-Eiserfinder und Eistrendsetter Dario Fontanella in Mannheim. Wir sind hautnah dabei, wenn er seine neuesten Ideen direkt in die Tat umsetzt. Was geht 2019 - Eis als Kuchen, Burger oder im Parmesankörbchen? Pizza-WM 2019! Die Pizza-Weltmeisterschaft findet dieses Jahr in Parma statt. Rechte: kabel eins
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins